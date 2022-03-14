В Туркестанской области запустили «горячую линию» из-за ливня в Жетысае

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погоды и непрекращающимся дождём, сотрудники Жетысайского РОП круглосуточно помогают местным жителям и организуют дежурства на территориях сел, подверженных подтоплению. В частности, в сельских округах Ынтымак, Жылысу, Макталы, Казыбек би проводится откачка воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Полицейские рекомендуют жителям следит за прогнозом погоды, соблюдать меры предосторожности и не выезжать в дальнюю дорогу. Также, в связи с подтоплением улиц некоторые сел, запущена «горячая линия». По контактному телефону: 8-702-772-31-62 и по мессенджеру WhatsApp необходимо направить полный адрес (название населенного пункта, сельского округа, улицы, номер дома) для оказания необходимой помощи.

Полицейские рекомендуют местным жителям, оказавшимся в трудной ситуации, сохранять спокойствие. В настоящее время стражи порядка день и ночь несут службу по охране общественного порядка и безопасности.