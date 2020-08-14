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В Туркестанской области заложили капсулу под строительство крупной швейной фабрики

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Августа 2020, 14:06
В Туркестанской области заложили капсулу под строительство крупной швейной фабрики

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и представители соседней Республики Узбекистан заложили капсулу под строительство швейной фабрики, мощностью 15 000 единиц текстильной продукции в месяц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Глава региона отметил социальную важность данного проекта, подчеркнув, что реализация проекта, сумма которого составляет 1 млн долларов, позволит обеспечить работой более 1 000 женщин разных возрастов и женщин с ограниченными возможностями из малообеспеченных семей.

«Казахско - узбекское сотрудничество имеет особую важность в развитии Туркестанской области. Сегодня в регионе ведут свой бизнес более 40 предприятий с участием узбекского капитала. Я уверен, что строительство швейной фабрики станет еще одним успешным проектом и достойным результатом совместного сотрудничества двух стран», - сказал У.Шукеев.

Все будущие специалисты будут обучены на профессиональном уровне. В этом ключе инициатором выступает Туркестанский высший многопрофильный ремесленный колледж. Проект находится в сопровождении регионального агентства по привлечению инвестиций и развитию экспорта «Turkistan Invest», и ход реализации проекта ведется по принципу «одного окна». Запуск швейной фабрики ожидается в начале октября текущего года.


Туркестанская область   Акимат   Экономика   Узбекистан  
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