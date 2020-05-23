В Туркестанской области закрыли не соблюдавшие карантинные требования объекты бизнеса

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области закрыли несколько объектов предпринимательства, не соблюдавших карантинные требования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Предпринятые руководством страны последовательные и твердые меры, в частности, введение режима чрезвычайного положения и карантинных мер, серьезно минимизировали угрозу распространения COVID-19. Тем не менее, эпидемия не побеждена полностью и все еще представляет опасность для здоровья населения. Как подчеркнул Глава государства, карантинные ограничения будут сниматься поэтапно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе нашей страны.

Отметим, на сегодняшний день в Туркестанской области количество заболевших коронавируом достигло 282 человек. Кроме того, в регионе выявляются грубые нарушения карантинных требований.

Несоблюдение мер предосторожности было выявлено в ходе посещения главным государственным санитарным врачом Туркестанской области Нурбеком Нышановым ряда социально значимых объектов областного центра. Некоторые из них не соответствовали требованиям постановления «Об изменении карантинных мер». К примеру, согласно постановлению, предприятия общепита могут работать по принципу доставки еды. Тем не менее, в ходе мониторинга было установлено, что на территории рынка города Туркестан 2 заведения общественного питания и шашлычная принимали посетителей.

По результатам проверки принято решение о прекращении работы пунктов общественного питания, допустивших нарушения. Нурбек Нышанов также ознакомился с санитарной обстановкой на центральном рынке и пообщался с предпринимателями. По его словам, соблюдение санитарных требований необходимо, прежде всего, для обеспечения безопасности населения.

Стоит отметить, в настоящее время на территории области 121 мобильная группа проводит постоянный мониторинг исполнения требований постановления. На сегодня в регионе проверено 413 объектов, проведены разъяснительные мероприятия. Мобильные группы продолжат контроль за соблюдением санитарных требований.