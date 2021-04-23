В Туркестанской области задержаны водители в наркотическом опьянении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области были задержаны двое водителей в состоянии наркотического опьянения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время рейдовых мероприятий на одной из улиц села Атакент Мактаральского района полицейские остановили автомашину ВАЗ с трещиной на лобовом стекле. При проверке документов водитель вел себя неадекватно. Стражи порядка доставили мужчину на медицинское освидетельствование, подтвердившее у нарушителя наркотическое опьянение. Автомобиль был доставлен на штрафстоянку. В отношении водителя ВАЗ составили административный протокол по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии наркотического опьянения». Собранные материалы направили в суд для привлечения нарущителя к административной ответственности.

Похожий случай управления автотранспортом в наркотическом состоянии полицейские выявили в селе Акжол. Здесь на одной из улиц стражи порядка остановили автомашину Lada 21214, нарушившую правила дорожного движения. По результатам медицинского освидетельствования, у жителя Мактаральского района были обнаружили следы употребления наркотиков. На нарушителя ПДД составили административный протокол по статье 608 КоАП РК, а материалы административного производства направили в суд. В итоге, решением суда водителя лишили права управления автотранспортным средством сроком на семь лет и арестовали на 15 суток.