В Туркестанской области задержаны браконьеры с рогами краснокнижного сайгака

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В дежурную часть Сарыагашского РОП поступила оперативная информация о том, что неизвестные лица занимаются реализацией рогов сайгака, занесенного в Красную книгу РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 339 ч. 1 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сарыагашского РОП совместно с сотрудниками ДКНБ в течение суток задержали браконьеров, причастных к преступлению.

При обыске в доме подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств около 35 кг сайгачьих рогов. Общая сумма ущерба, нанесенная браконьерами, составила примерно 5 миллионов тенге.

Как выяснилось, подозреваемыми оказались двое жителей Карагандинской области, которых доставили в районный отдел полиции. Оба находятся под подпиской. В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают жителей и гостей области о привлечении к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконной добычи животных и растений. Стражи порядка призывают граждан соблюдать природоохранное законодательство и беречь природу, в том числе животных, занесенных в Красную книгу РК.



