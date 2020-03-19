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вчера 23:00
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В Туркестанской области задержали подозреваемую в распространении фейка о заболевшей коронавирусом
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Келесский РОП поступило сообщение о том, что через мессенджер WhatsApp неизвестные лица распространяют ложную информацию о жительнице Келесского района, якобы заболевшей коронавирусом. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 274 ч. 2 УК РК «Распространение заведомо ложной информации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.
При проверке установлено, что указанная в аудиосообщении женщина 10.03.2020 г. прилетела рейсом Москва-Шымкент из Германии. В аэропорту ее встретили медики и разместили на карантин в домашних условиях в г. Шымкент.
В настоящее время она находится на амбулаторном лечении по указанному адресу. Состояние ее здоровья хорошее. Сама потерпевшая заявила в полицию с просьбой привлечь к ответственности распространителей ложной информации.
18.03.2020 г. в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Келесского РОП установили распространителя ложной информации. Ею оказалась жительница Сарыагашского района. Подозреваемая полностью призналась и раскаялась в содеянном. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Она находится под подпиской.
Ранее сообщалось о трех фактах распространения фейковой информации о коронавирусной инфекции в Мактааральском, Шардаринском районах и городе Кентау.
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