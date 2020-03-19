+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 11 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Туркестанской области задержали подозреваемую в распространении фейка о заболевшей коронавирусом

19 Марта 2020 09:25
Поделиться:
В Туркестанской области задержали подозреваемую в распространении фейка о заболевшей коронавирусом

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Келесский РОП поступило сообщение о том, что через мессенджер WhatsApp неизвестные лица распространяют ложную информацию о жительнице Келесского района, якобы заболевшей коронавирусом. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 274 ч. 2 УК РК «Распространение заведомо ложной информации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Новости по теме
Оснований для закрытия городов ВКО на карантин нет
В Турции зафиксирован второй случай смерти от коронавируса Карту объезда Алматы по территории области представили полицейские В китайском Ухане не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

При проверке установлено, что указанная в аудиосообщении женщина 10.03.2020 г. прилетела рейсом Москва-Шымкент из Германии. В аэропорту ее встретили медики и разместили на карантин в домашних условиях в г. Шымкент.

В настоящее время она находится на амбулаторном лечении по указанному адресу. Состояние ее здоровья хорошее. Сама потерпевшая заявила в полицию с просьбой привлечь к ответственности распространителей ложной информации.

18.03.2020 г. в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Келесского РОП установили распространителя ложной информации. Ею оказалась жительница Сарыагашского района. Подозреваемая полностью призналась и раскаялась в содеянном. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Она находится под подпиской.

Ранее сообщалось о трех фактах распространения фейковой информации о коронавирусной инфекции в Мактааральском, Шардаринском районах и городе Кентау.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, МВД РК, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив