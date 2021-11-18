В Туркестанской области задержали находившегося в розыске скотокрада

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 15 по 24 ноября текущего года на территории Туркестанской области полицейскими проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад». За два дня отработок полицейскими пресечена деятельность двух преступных групп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Кроме того, в ходе операции оперативники задержали молодого человека, полтора года находившегося в розыске. Установлено, что подозреваемый в 2019 году в составе организованной преступной группы промышлял скотокрадством на территории городов Туркестан и Кентау. Данная преступная группа похитила у граждан свыше 150 лошадей и коров на сумму более 70 миллионов тенге. Всего на счету этой ОПГ 19 краж скота. Ранее были задержаны 5 подозреваемых, а скупщика краденого объявили в розыск.

Стражи порядка, не прекращавшие оперативно-розыскные мероприятия, спустя почти полтора года установили местонахождение разыскиваемого подозреваемого. Скотокрада нашли на одной из съемных квартир в г. Байконур Кызылординской области и доставили в ОП г. Кентау.

В настоящее время проводится досудебное расследование по двум статьям УК: 188-1 «скотокрадство» и 262 «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них». Подозреваемый арестован.

В целом, с начала года в Туркестанской области зарегистрировано 214 преступлений, связанных со скотокрадством, что на 5,7% меньше, чем в прошлом году. Количество раскрытых преступлений составило - 117. Также за 10 месяцев 2021 года ликвидированы 19 преступных групп, совершивших 19 краж скота и доказана их причастность к 70 фактам скотокрадства. Собранные материалы досудебного расследования направлены в суд.