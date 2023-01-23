В Туркестанской области за 2 часа акции зарегистрирован первый иностранный автомобиль

23 Января 2023, 12:37

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в рамках акции по легализации иностранных автомобилей зарегистрирован первый автомобиль. Житель города Туркестан Онгар Алиев всего за 2 часа прошел полную проверку автомобиля «Нексия», привезенного им из России 1,5 года назад, и получил казахстанские номера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Напомним, с сегодняшнего дня, в соответствии с поручением МВД РК, в стране стартовала разовая акция по легализации иностранных автомобилей.

Первый заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области полковник полиции Багланбек Айтпаев посетил автоЦОН, расположенный в областном центре, где проверил готовность сотрудников. Также для граждан, посетивших акцию по легализации иномарок, провели разъяснительную работу.

Как отметил полковник полиции Б. Айтпаев: «Владельцы иномарок, которые слышали об акции, массово приезжают на автоЦоны. Начата и первая работа. В автоЦоне в городе Туркестан, где мы находимся, работают 6 секторов. Желающие зарегистрировать свой автомобиль всего за два часа могут пройти все проверки, получить специальное уведомление об одобрении и в завершении проводится работа по получению госномера.

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что установлены конкретные условия для автомобилей, подлежащих легализации. Первое условие, автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года, не находиться в розыске, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другой стране и пройти таможенную очистку. Таможенную очистку не проходят автомобили, ввезенные из государств Евразийского экономического союза. Мероприятие будет организовано в автоЦонах в г. Туркестан, Мактааральском, Ордабасинском, Сайрамском и Сарыагашском районах Туркестанской области. Приезжая сюда, у вас есть все шансы легализовать свой автомобиль», - заключил он.

Отметим, что указанная акция проводится до 1 июля 2023 года. Владельцу транспортного средства необходимо оплатить государственные сборы за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, за техпаспорт – 4 313 тенге и за государственный номер – 9 660 тенге. Затем документы передаются сотруднику автоЦОНа. По завершению регистрации автовладельцу присваивается регистрационный документ и государственные номера Республики Казахстан.