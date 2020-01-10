В Туркестанской области возбуждено дело против женщины, связавшей ребенка

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции Туркестанской области дал разъяснения по поводу распространенной в социальных сетях видеозаписи со связанным ребенком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется видеозапись со связанным ребенком, находящимся в середине комнаты, из которой слышатся голоса спорящих женщин, одна из которых говорит: «Разве можно так издеваться над ребенком?».

Видеозапись сделана отцом ребенка, который пришел повидать двухлетнего сына.

Как выяснилось, после развода супругов ребенок остался с матерью. Пришедший повидать сына отец увидел, что его бывшая супруга завязала ребенку рот и связала его. По данному происшествию областной Департамент полиции распространил официальное сообщение, в котором говорится, что этот случай произошел в Сарыагашском районе. В настоящее время ведутся следственные действия.

«Данное происшествие 8 января внесено в Единый реестр досудебных расследований в Сарыагашском районном отделе полиции. В заявлении местный житель сообщил, что его бывшая гражданская жена совершила насилие в отношении их сына, 2017 года рождения. Сотрудниками Сарыагашского РОП возбуждено дело по статье 140 Уголовного кодекса РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства происшествия и виновная сторона. Сейчас продолжаются досудебные следственные действия», – сообщил Департамент полиции.