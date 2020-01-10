+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -7 °С
USD 376.50 EUR 417.84
RUB 6.16 CNY 54.30
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Туркестанской области возбуждено дело против женщины, связавшей ребенка

10 Января 2020 14:45
Поделиться:
В Туркестанской области возбуждено дело против женщины, связавшей ребенка

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции Туркестанской области дал разъяснения по поводу распространенной в социальных сетях видеозаписи со связанным ребенком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется видеозапись со связанным ребенком, находящимся в середине комнаты, из которой слышатся голоса спорящих женщин, одна из которых говорит: «Разве можно так издеваться над ребенком?».

Видеозапись сделана отцом ребенка, который пришел повидать двухлетнего сына.

Как выяснилось, после развода супругов ребенок остался с матерью. Пришедший повидать сына отец увидел, что его бывшая супруга завязала ребенку рот и связала его. По данному происшествию областной Департамент полиции распространил официальное сообщение, в котором говорится, что этот случай произошел в Сарыагашском районе. В настоящее время ведутся следственные действия.

«Данное происшествие 8 января внесено в Единый реестр досудебных расследований в Сарыагашском районном отделе полиции. В заявлении местный житель сообщил, что его бывшая гражданская жена совершила насилие в отношении их сына, 2017 года рождения. Сотрудниками Сарыагашского РОП возбуждено дело по статье 140 Уголовного кодекса РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства происшествия и виновная сторона. Сейчас продолжаются досудебные следственные действия», – сообщил Департамент полиции.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Права человека, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив