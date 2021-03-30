В Туркестанской области восстанавливают обрушившиеся из-за непогоды электрические столбы

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области ведутся работы по восстановлению поврежденных линий электропередач в результате сильных дождей и порывов ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

С 13 по 14 марта из-за непогоды в районах и городах обрушилось 5 338 единиц электрических столбов, около 100 населенных пунктов остались без света. Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бакытжан Полатбеков.

По его словам, на восстановление поврежденных объектов из областного бюджета выделено 260 млн тенге.

«В результате непогоды значительный ущерб нанесен электрическим сетям городов Арыс, Кентау и Байдибекского, Ордабасинского, Отрарского районов. Распоряжением акима области Умирзака Шукеева создан специальный штаб по ликвидации последствий аварии, своевременно организованы соответствующие мероприятия. В результате полностью смонтировано и введено в эксплуатацию 110 штук электрических столбов, принадлежащих АО «KEGOC«. Также поставлено 62 шт. электрических колонн марки СК-26 и 3 400 шт. изоляторов. Работы по транспортировке и восстановлению продолжаются», - сказал Б.Ануарбекулы.

Всего в восстановительных работах задействовано более 170 единиц техники, работают 473 человека. Ответственные специалисты сообщили, что ремонт будет полностью завершен до 10 апреля.