В Туркестанской области водитель протащил полицейского на 30 метров

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области проводится расследование в отношении водителя, протащившего полицейского на 30 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Во время патрулирования дорог сотрудники полиции МПС Жетысайского РОП на одной из улиц остановили автомашину с затонированными стеклами. При проверке документов инспектор патрульной службы майор полиции Ертау Саурамбаев разъяснил водителю о противозаконности тонирования стекол автомобиля и составил административный протокол по ст. 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».

Затем страж порядка попросил у автовладельца снять тонировочную пленку со стекол автомашины. Однако, не подчинившись законным требованиям представителя власти, мужчина попытался скрыться. Несмотря на опасность, водитель протащил сотрудника полиции на автомашине на расстоянии 30 метров. Все происходящее было зафиксировано на видеожетон патрульного полицейского.

Этот факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 380 УК РК « Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего. Автомашину водворили на штрафстоянку.

Полицейские Туркестанской области призывают граждан к соблюдению законов и правил дорожного движения. В случае совершения правонарушений стражи порядка напоминают о привлечении к административной и уголовной ответственности. Если же вы стали очевидцем подобных правонарушений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.