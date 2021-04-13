РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:15, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области водитель протащил полицейского на 30 метров

    None
    None
    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области проводится расследование в отношении водителя, протащившего полицейского на 30 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

    Во время патрулирования дорог сотрудники полиции МПС Жетысайского РОП на одной из улиц остановили автомашину с затонированными стеклами. При проверке документов инспектор патрульной службы майор полиции Ертау Саурамбаев разъяснил водителю о противозаконности тонирования стекол автомобиля и составил административный протокол по ст. 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».

    Затем страж порядка попросил у автовладельца снять тонировочную пленку со стекол автомашины. Однако, не подчинившись законным требованиям представителя власти, мужчина попытался скрыться. Несмотря на опасность, водитель протащил сотрудника полиции на автомашине на расстоянии 30 метров. Все происходящее было зафиксировано на видеожетон патрульного полицейского.

    Этот факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 380 УК РК « Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего. Автомашину водворили на штрафстоянку.

    Полицейские Туркестанской области призывают граждан к соблюдению законов и правил дорожного движения. В случае совершения правонарушений стражи порядка напоминают о привлечении к административной и уголовной ответственности. Если же вы стали очевидцем подобных правонарушений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!