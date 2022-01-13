В Туркестанской области ветераны посетили блокпост

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Келесском районе ветераны боевых действий в Афганистане, участники событий на таджикско-афганской границе и в Нагорно-Карабахском конфликте, побывали на блокпосту, установленном на границе между Сарыагашским и Келесским районами и встретились со стражами порядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Они оказали сотрудникам полиции, находящимся на передовой, моральную поддержку и доставили продукты питания.

Также ветераны отметили, что в такое трудное время они вместе с народом поддерживают все решения, принятые Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Как известно, что с момента объявления чрезвычайного положения в стране началось создание отрядов «Халық сақшысы». С этой целью отряд создали и в Келесском районе. Насчитывающий более 100 человек, отряд дружинников совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят разъяснительную работу среди населения в целях сохранения общественного спокойствия в аулах и сельских округах.

В свою очередь, полицейские Келесского района рекомендуют местным жителям соблюдать комендантский час и оставаться дома с семьей.