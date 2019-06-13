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В Туркестанской области ведутся раскопки ставки Абылай хана - Ханкорган

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
13 Июня 2019, 19:25
В Туркестанской области ведутся раскопки ставки Абылай хана - Ханкорган

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане и Кентау взяты на учет 338 историко-культурных объектов. Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Малик Отарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2018 году были проведены реставрационные работы на мавзолеях Ахмета Яссауи и Арыстан бап, а также на мечети-медресе Аппак ишана. Велись раскопки городищ Отырар, Сауран, Культобе, Шойтобе, Ханкорган. Кроме того, велись научно-исследовательские работы на объекте «Танбалы тас», имеющем большое значение для истории нашей страны, расположенном в Созакском районе. На территории городов Туркестан и Кентау, с целью взятия на учет историко-культурных объектов, были проведены комплексные научно-исследовательские работы. По их результатам были заново определены и взяты на учет 338 объектов историко-культурного наследия - 311 археологических и 27 архитектурных», - сказал М.Отарбаев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в 2019 году, за счет средств республиканского бюджета, ведутся реставрационные работы на мавзолее Ахмета Яссауи и мечети-медресе Аппак ишана в Байдибекоском районе, а также ведется работа по восстановлению ворот городища Отырар. В текущем году за счет средств местного бюджета планируется провести раскопки городища Ханкорган в Сайрамском районе, которое было ставкой Абылай хана.

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