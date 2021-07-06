В Туркестанской области ужесточаются ограничительные меры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача Туркестанской области об ужесточении карантина и ограничительных мер на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санврач постановил ужесточить карантин и ограничительные меры на территории Туркестанской области до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

В регионе запрещается проведение массовых мероприятий: праздничных, развлекательных культурно-массовых мероприятий, конференций, семинаров, праздничных концертов, семейных мероприятий. Необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции 1.5-2 метров.

Запрещается деятельность развлекательных объектов: ночные, игровые клубы, букмекерские конторы, детские игровые площадки в закрытых помещениях, батут и аттракционы.

Запрещается деятельность объектов, не участвующих в проекте Ashyq, также проведение развлекательных мероприятий: марафоны, выставки, спортивные мероприятия с участием зрителей в сферах, не участвующих в проекте.

Лицам старше 65 лет ограничивается выход на улицу без крайней необходимости.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.