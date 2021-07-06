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    15:56, 06 Июль 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области ужесточаются ограничительные меры

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача Туркестанской области об ужесточении карантина и ограничительных мер на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санврач постановил ужесточить карантин и ограничительные меры на территории Туркестанской области до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

    В регионе запрещается проведение массовых мероприятий: праздничных, развлекательных культурно-массовых мероприятий, конференций, семинаров, праздничных концертов, семейных мероприятий. Необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции 1.5-2 метров.

    Запрещается деятельность развлекательных объектов: ночные, игровые клубы, букмекерские конторы, детские игровые площадки в закрытых помещениях, батут и аттракционы.

    Запрещается деятельность объектов, не участвующих в проекте Ashyq, также проведение развлекательных мероприятий: марафоны, выставки, спортивные мероприятия с участием зрителей в сферах, не участвующих в проекте.

    Лицам старше 65 лет ограничивается выход на улицу без крайней необходимости.

    Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область Общество Минздрав РК
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