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    12:55, 14 Март 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области успешно работает новый портал для граждан с инвалидностью

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в пилотном режиме в целях повышения качества и доступности государственных услуг для граждан с инвалидностью был запущен новый портал aleumet.egov.kz. Система предназначена для заказа 24 видов технических средств реабилитации и специальных социальных услуг в государственных учреждениях. Об этом на брифинге сообщила советник министра труда и социальной защиты населения РК Айжани Нурланова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    В соответствии с поручением министра труда и социальной защиты населения РК Серика Жамбылулы, в целях пропаганды и презентации работы нового портала в городе Туркестан, была организована встреча с жителями Толебийского, Келесского, Тюлькубасского районов, где за ходом работы портала провели контроль.

    «Цель системы-обеспечить прямую без посредников связь с поставщиками. Для получения услуг на портале необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП). Главное преимущество портала-возможность выбора технических средств реабилитации с учетом потребностей пользователей. Также граждане, имеющие инвалидность, имеют быстрый доступ к необходимым вещам. Если раньше при обеспечении техническими средствами через госзакупки гражданину приходилось ждать до 8 месяцев, то теперь время от заказа портала до доставки на дом сократилось до 15 дней. Самое главное, что граждане, имеющие инвалидность, могут самостоятельно выбрать необходимый вид товаров и услуг. В ходе посещения нами районов был проверен ход работы с порталом. Выявленные в регионах вопросы были решены своевременно. Также жители смогли задать интересующие их вопросы вице-министру труда и социальной защиты населения РК Ерболу Оспанову посредством прямой сотовой связи. Граждане, имеющие инвалидность, отметили, что с появлением портала качество необходимых вещей повысилось. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в поддержке, качество товаров и услуг – на непосредственном контроле министра», - сказал советник министра.


    На сегодняшний день в реестре на портале существует 64 вида услуг. В частности, 14 специалистов жестового языка, 18 индивидуальных помощников, 14 технических средств реабилитации и 18 организаций предназначены для обеспечения деятельности санаторно-курортного лечения. Кроме того, 9 специалистов жестового языка и 85 индивидуальных помощников зарегистрированы на портале в качестве физических лиц.


    Теги:
    Туркестанская область Цифровой Казахстан
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