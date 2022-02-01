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В Туркестанской области упрощены карантинные требования

1 Февраля 2022 17:30
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В Туркестанской области упрощены карантинные требования

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области за последние сутки зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Поскольку регион находится в «зеленой зоне» по матрице эпидеомологической оценки, социально-экономические объекты функционируют без ограничений. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

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«В настоящее время эпидситуация нестабильная. Несмотря на то, что карантинные ограничительные меры приняты, соблюдение санитарных требований со стороны предпринимателей не поступило с повестки дня. В связи с тем, что соседние с областью регионы находятся на «красном», «желтом» уровне, призываем граждан соблюдать режим карантина», - сказал Н. Нышанов.

Сегодня в регионе полным ходом идет ревакцинация. Ревакцинация проводится через шесть месяцев лицам, получившим первые два компонента прививки. Кроме того, в области имеется достаточный запас медикаментов.



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#Туркестанская область   #Коронавирус в РК  
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