В Туркестанской области упрощены карантинные требования

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области за последние сутки зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Поскольку регион находится в «зеленой зоне» по матрице эпидеомологической оценки, социально-экономические объекты функционируют без ограничений. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

«В настоящее время эпидситуация нестабильная. Несмотря на то, что карантинные ограничительные меры приняты, соблюдение санитарных требований со стороны предпринимателей не поступило с повестки дня. В связи с тем, что соседние с областью регионы находятся на «красном», «желтом» уровне, призываем граждан соблюдать режим карантина», - сказал Н. Нышанов.

Сегодня в регионе полным ходом идет ревакцинация. Ревакцинация проводится через шесть месяцев лицам, получившим первые два компонента прививки. Кроме того, в области имеется достаточный запас медикаментов.



