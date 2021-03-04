В Туркестанской области ученики 1-5 классов начали учиться в смешанном формате

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с улучшением и стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Туркестанской области с 1 марта текущего года разрешено обучение в смешанном формате учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ и 1-7 классов международных школ. То есть 70% школьников обучаются в штатном режиме, 30% дистанционно. Об этом сообщил руководитель областного управления развития человеческого потенциала Рахымбек Жолаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

«Выпускные классы (9, 11 (12) классы) также обучаются в смешанном формате в течение 6 дней недели. По решению администрации образовательного учреждения допускается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек. Для студентов I курса колледжей и вузов со второго семестра будут переходить на штатное обучение», - сказал руководитель управления.

Также начнут работу республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бобек». Кроме того, начнут работу специализированные организации, школы-интернаты для детей с особыми образовательными потребностями, школы-интернаты общего типа. Образовательные учреждения обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 2 метров.

В целях сохранения здоровья обучающихся, педагогов и других работников в III квартале текущего учебного года образовательный процесс с 1 – 11 классы ведется дистанционно для 313 277 (63%) учащихся. На сегодняшний день в 224 отдаленных общеобразовательных школах с контингентом учащихся от 5 до 300 человек обучаются в штатном режиме 29 827 учащихся. На основании заявлений родителей учащихся начальных 1-4 и 5 классов в 8 198 дежурных группах обучаются 108 083 (44%) учащихся. Из 48 707 учащихся 9-11 классов, заканчивающих обучение, 70% предметов обучаются в штатном режиме, 30%-дистанционно.



