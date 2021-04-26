В Туркестанской области участковые инспекторы вернули матери пропавшую 3-летнюю девочку

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Случай произошел на одной из улиц г. Жетысай, когда участковые инспекторы полиции УПП № 2 МПС Жетысайского РОП, майоры полиции Еркен Мейржабаев и Абзал Акшораев проводили обход улиц в целях профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка и безопасности на обсуживаемых административных участках.

Во время проведения профилактических работ с населением, примерно с 17.00 ч. вечера по улице Байтурсынова, полицейские заметили маленькую девочку, которая плакала и искала маму. Стражи порядка сразу же поспешили к ребенку в возрасте 3-4 лет, и стали расспрашивать ее о родителях. Однако малышка не могла внятно объяснить, где живет и им не удалось получить каких-либо данных.

Инспекторы полиции успокоили плачущую девочку и доставили в участковый пункт, где накормили и напоили. Затем они провели поисковые работы, опросили прохожих и жителей, проживающих поблизости. Осмотрели дом за домом в поисках родителей найденной девочки.

В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции в течение часа нашли родителей 3-летней малышки и передали им пропавшую дочку. Как выяснилось, маленькая девочка играла возле дома и выбежала на улицу. Ее мать, сидевшая в доме с младшим ребенком, не заметила исчезновение дочери.

В свою очередь, местная жительница выразила искреннюю признательность участковым Жетысайского РОП, которые нашли и вернули ее дочь живой и здоровой. «Моя дочь пропала и я стала искать ее. Спасибо полицейским, что за это время нашли дочку и обеспечили ее безопасность. Желаю Вам успехов в работе!» – поблагодарили мать 3-летней девочки.

Полицейские Туркестанской области предупреждают родителей, будьте внимательны к своим детям и не оставляйте их без присмотра. В случае, Если ваш ребенок или близкий человек пропал, то следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102.



