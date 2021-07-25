В Туркестанской области стартовали выборы сельских акимов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В соответствии с инициативой Президента РК Касым-Жомарта Токаева о необходимости введения прямых выборов сельских акимов в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новых условиях: период действия», 25 июля текущего года было намечено проведение первого этапа выборов сельских акимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной службы коммуникаций Туркестанской области.

В связи с этим в Туркестанской области начались открытые выборы сельских акимов. По словам председателя Туркестанской областной избирательной комиссии Алибека Умралиева, сегодня на 241 избирательном участке в области жители села делают свой выбор. На первом этапе выборов будут баллотироваться 166 кандидатов в 60 сельских округах. В Туркестанской области в 6:00 утра 241 член участковых избирательных комиссий во всех 60 избирательных округах, где состоятся выборы, официально открыли избирательные участки в соответствии с требованиями Закона о выборах с участием представителей СМИ, наблюдателей, доверенных лиц и представителей общественных объединений. Началось голосование в 07:00 утра и завершится в 20:00 вечера.

Ожидается, что в общей сложности проголосуют 265 146 избирателей в 60 избирательных округах. На всех участках созданы соответствующие условия для граждан. В условиях пандемии на избирательных участках приняты соответствующие меры для соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности. 1 549 членов избирательных комиссий, участвующих в выборах, в достаточном количестве обеспечены масками, специальными перчатками, антисептиками. Избирателям, приходящим на голосование, установлены антисептики, термометры. Прибывшим избирателям приготовили маски. Все избирательные участки укомплектованы врачами-специалистами.

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 07.00 часов столичного времени 25 июля 2021 года в 2 селах районного значения, 3 поселках, 55 сельских округах открыты 241 избирательных участков.

Следующая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена на официальных страницах в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 и информация о предварительных итогах явки избирателей в 21.00 по времени Нур-Султана.











