В Туркестанской области стартовали онлайн-мероприятия, посвященные 175-летию Абая

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Туркестане в честь 175-летия великого казахского поэта Абая состоится торжественное собрание «Адамзаттың Абайы» в парке Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Кроме того, в областном историко-этнографическом центре будет организована онлайн-лекция «Великий поэт Великой степи – Абай» и онлайн-выставка «Абай дана, Абай дара».

Кроме того, пройдут 16 выступлений со «Словами назидания» поэта, просветителя Абая, челлендж на стихотворение «Өлең сөздің патшасы», показ видеоролика, посвященного великому мыслителю.

А детская библиотека имени Ы. Алтынсарина Туркестанской области организовала видеовыставку «Абай рухы қазақ даласында». На мероприятии среди читателей «Айттым сәлем, Қаламқас...» в областной универсальной научной библиотеке имени А.С. Пушкина были представлены видеоматериалы «Абайды оқы, орында», «Абайға тағзым». Состоятся также виртуальный обзор выставки «Абай - ұлт биігі», проект библиопоста «Чтение Абая».

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.