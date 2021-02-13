В Туркестанской области создана уникальная Антикризисная карта

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Созданная в Туркестанской области Антикризисная карта позволит быть готовым местным исполнительным органом к более 200 чрезвычайным ситуациям природного-техногенного характера. Этот проект впервые реализуется в области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В рамках Антикризисной карты утвержден алгоритм работы для государственных органов. Данная инструкция распространена по всем районным, городским акиматам и 23 руководителям управлений области, департаментов полиции и по чрезвычайным ситуациям.

По мониторингу карты в Ситуационном центре проводится глубокий анализ информации, поступающей от акиматов, управлений и аварийных служб, что, в свою очередь, способствует принятию оперативного решения о направлении соответствующих сил на место происшествия, привлечению отраслевых служб к спасательным работам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, как указано на карте, будет создан оперативный информационный штаб в формате 24/7. Информационный штаб согласно правилам «золотого часа» должен распространять официальную информацию в течение 45 минут с момента любого события.

Перечень этих и иных работ обсуждались в ходе учебно-тренировочного мероприятия «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Туркестанской области». На данном мероприятии Антикризисная карта была презентована акимам районов и городов области, общественности и представителям СМИ.