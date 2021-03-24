В Туркестанской области снизилась преступность среди несовершеннолетних

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с начала года на 50% снизилась преступность среди несовершеннолетних. Об этом сообщил на брифинге начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Туркестанской области полковник полиции Улыгбек Мылтыков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Брифинг на тему «Меры по защите прав детей» был посвящен вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, роли и ответственности родителей в воспитании детей, а также актуальным вопросам в воспитании детей.

«По итогам двух месяцев в Туркестанской области преступность среди несовершеннолетних снизилась на 50%, с 32 до 16. Кроме того, сотрудниками ювенальной полиции составлено в общей сложности 1 467 административных протоколов. В целях предупреждения и пресечения правонарушений среди несовершеннолетних, посягательств на их половую неприкосновенность, вымогательства, вовлечения в антиобщественную деятельность, обучения правилам безопасного поведения в общественных местах, на дорогах и с незнакомыми людьми, с начала года проведены оперативно-профилактические мероприятия с привлечением представителей заинтересованных государственных органов, негосударственных организаций, общественности и средств массовой информации», - сказал полковник полиции.

Также в ходе брифинга полицейские рассказали о работе по недопущению подростковой преступности на территории области. Отметим, в целях обеспечения прозрачности и укрепления обратной связи между полицией и населением, подобные брифинги будут проводиться еженедельно.