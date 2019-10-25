В Туркестанской области снижена материнская и младенческая смертность - Минздрав

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев и министр здравоохранения РК Елжан Биртанов посетили ряд медобъектов Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В рамках рабочей поездки министр ознакомился с ходом строительства дополнительного здания областного перинатального центра Туркестана. Строительство началось год назад и проектируется в соответствии с лучшими стандартами качества. Здание, которое рассчитано на 150 коек вводится в эксплуатацию в декабре этого года, вместе с тем количество необходимых медицинских кадров достаточное. Запуск нового здания является крайне необходимым, потому что здесь будут обслуживаться жители двух ближайших районов. В свою очередь, Елжан Биртанов поручил руководству Туркестанского областного 3-го перинатального центра уделять особое внимание качеству строительства. Он подчеркнул важность охраны здоровья матери и ребенка и необходимость усердной работы коллег в данном направлении. Министр также лично сделал обход больницы и побеседовал с пациентами.

Необходимо отметить, что в Туркестанской области за 8 месяцев т.г. материнская смертность по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снижена на 45%, (с 10,2 до 5,6) на 100 тыс. родившихся живыми, младенческая смертность на 3,2 % (с 9, 02 до 8,73) на 1000 родившихся живыми. В этом году в регионе родилось более 41 тыс детей. Важно подчеркнуть, Туркестанская область занимает лидирующую позицию по уровню рождаемости в стране.

Также Елжан Биртанов посетил Отырарский район. В первую очередь, министр ознакомился с работой сельской больницы, которая обслуживает порядка 50 тыс. человек. Отрадно, что местная здравница полностью перешла на безбумажный документооборот в рамках цифровизации здравоохранения, имеет стопроцентный доступ в интернет и к медицинским информационным системам.

Когда сельчанин поступает в городскую или областную больницу, врачи открывают карту по ИИН, где все его данные видны, результаты лабораторных исследований и диагностических обследований, включая рентгеновские снимки.

Больница оснащена современным оборудованием.

Руководствуясь поручениями Елбасы, Елжан Биртанов отметил о необходимости полного перехода на цифровизацию медицинской сферы, которая помогает достичь значительных результатов в оптимизации работы системы здравоохранения, а также улучшить доступность и качество медуслуг.

На встрече с медработниками особое внимание министр уделил вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования и повышения заработной платы медработникам с 1 января 2020 года: врачам до 30%, медсестрам до 20%.

Необходимо отметить, что на сегодня в Отырарской районной больнице работает около 800 сотрудников. В больнице организованы все необходимые условия. В целях поддержки пациентов, установлены телефоны доверия, организована работа по внутреннему аудиту. Также в целях повышения квалификации специалистов, местные врачи имеют возможность проходить обучение за рубежом.

Помимо этого, министр ознакомился с работой Ордабасинской областной больницы, где встретился с коллективом. Положительно оценив работу больницы, Елжан Биртанов поинтересовался работой молодых врачей, прибывших из других регионов Казахстана по программе «С дипломом – в село!». В этой больнице Ордабасинского района Туркестанской области работают 15 выпускников медуниверситетов из Караганды, Нур-Султана, Шымкента и Туркестана. Каждый врач с радостью рассказал министру о себе, своей специализации, а также о предоставленных условиях труда и жилья и заработной плате. Вместе с тем, Елжан Биртанов отметил о важности внедрения «Триаж» системы, данное новшество будет помогать врачам в спасении жизни населения района. «Самое главное - это выполнять наш врачебный долг и обеспечить население качественной медицинской помощью», - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.