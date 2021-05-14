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    10:12, 14 Май 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области служебная собака помогла полицейским задержать иностранца с наркотиками

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В дежурную часть Сарыагашского РОП поступила информация из приграничного контрольно-пропускного поста «Жибек жолы» о задержании иностранца по подозрению в контрабанде наркотиков. Сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции.

    Как выяснилось, на пропускном посту служебная собака по кличке Клементина учуяла у гражданина Узбекистана запрещенные предметы и подала знак.

    Стражи порядка провели тщательный обыск подозреваемого, в результате которого обнаружили в кармане и изъяли сверток с содержимым, похожим на наркотическое средство. Вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению, изъятое наркотическое вещество оказалось марихуаной, общим весом около 5 граммов.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.

    В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным хранением и оборотом наркотических веществ. Вместе с тем, стражи порядка призывают жителей области соблюдать законы и вести здоровый образ жизни. Если же Вы владеете какой-либо информацией о подобных правонарушениях, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.



    Теги:
    Закон и право Туркестанская область
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