В Туркестанской области с начала года выявили свыше 100 наркопреступлений

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За первый квартал 2021 года полицейские Туркестанской области пресекли 119 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Среди этих преступлений 32 факта наркосбыта, 6 фактов хранения в особо крупном размере и 8 случаев контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота оперативники изъяли более 36 кг различных наркотических веществ.

К примеру, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркопреступности (УПП) ДП Туркестанской области задержали пассажиров автобуса, направлявшихся из г. Алматы в г. Кентау. При обыске у подозреваемых в сумке оперативники обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с содержимым, похожим на наркотики. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество оказалось марихуаной общим весом более 9 кг. Один из задержанных оказался жителем г. Кентау, второй - Жамбылской области. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Далее на трассе Западная Еврапа -Западный Китай на территории Турлькубасского района стражи порядка остановили автомашину «Ауди» по подозрению в перевозке наркотиков. При проверке в салоне автомашины полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленноый пакет с высушеннной марихуаной общим весом около 13 кг. Подозреваемых, жителей Жамбылской области, взяли под стражу. Ведется следствие.

В Сарыагашском районе в результате совместных оперативных мероприятий сотрудники УПП и районного отдела полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. При обыске стражи порядка изъяли у мужчины 19 бумажных свертков с марихуаной и пневматический пистолет. Данный факт зарегистрировали по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Несколько фактов контрабанды наркотиков удалось пресечь с помощью служебных собак. Так, на приграничном посту «Жибек жолы» служебная собака по кличке Марика «сработала» на жителя Алматинской области. При обыске у задержанного изъяли полиэтиленовый пакет с марихуаной. Другой аналогичный случай контрабанды помогла пресечь служебная собака по кличке Линда, учуявшая наркотики у жителя г. Шымкент, направлявшегося из Узбекистана в РК. В кармане его брюк сотрудники полиции изъяли сверток с наркотиками.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

Полицейские предупреждают, что за хранение и распространение наркотических веществ законом предусмотрена строгая уголовная ответственность, в том числе за сбыт наркотиков от 10 до 15 лет, а за хранение от 5 до 10 лет лишения свободы. Стражи порядка призывают граждан отказаться от пагубных привычек и вести здоровый образ жизни.







