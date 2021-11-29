В Туркестанской области ревакцинировались 678 человек
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По матрице эпидемиологической ситуации Туркестанская область находится в «зеленой» зоне. В Туркестанской области вакцинировались 1 028 569 человек. Вторым компонентом привиты 967 996 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
В регионе по собственному желанию за последние сутки привились 189 человек. За последние сутки в Туркестанской области выявлен COVID-19 у 5 человек. Суточный прирост составляет 0,03%. С начала пандемии в области было отобрано около 1 142 105 тысяч ПЦР-проб. Всего в инфекционной больнице 930 мест. Из них 663 пустуют.
С начала пандемии зарегистрировано 15 647 подтвержденных случаев заражения. В 7722 из них заболевание прошло бессимптомно. Сегодня жители области могут принимать вакцины «Спутник-V», «QazVac» и «Sinopharm».
На данное время по области ревакцинировались 678 человек.
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