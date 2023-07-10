В Туркестанской области ремонтируют трассу, соединяющую регион с Узбекистаном

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Речь идет об автодороге республиканского значения А-15 «Джизак - Гагарин - Жетисай - Кызыласкер - Сарыагаш - Жибек жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НК «Казавтожол».

Общая протяженность трассы 146 километров, вдоль нее расположено около 30 населенных пунктов. Дорога является одной из самых высокоинтенсивных по области, в сутки проезжает около 15 тысяч автомобилей. В текущем сезоне дорожники ремонтируют три наиболее неудовлетворительных участка данной автодороги общей протяженностью порядка 50 километров. Таким образом, ремонтные работы ведутся на отрезках: от границы Узбекистана до города Жетысай; от населенного пункта Енкес до населенного пункта Жибек жолы; от села Кызыласкер до поселка Жузимдик. Работы ведутся в круглосуточном режиме в две смены.

На участках трудятся 70 рабочих и работает 45 единиц спецтехники.