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В Туркестанской области - рекорд рождаемости: за один день родилось более 100 детей

10 Января 2021, 17:22
В Туркестанской области - рекорд рождаемости: за один день родилось более 100 детей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области сегодня родились 102 ребенка, установлен рекорд рождаемости. Из них более половины (57) - девочки. Об этом сообщает областное управление общественного здоровья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

По словам специалистов, это беспрецедентный случай, до конца суток количество детей еще увеличится.

Вместе с тем роженицы в Туркестанской области принимают активное участие в выборах. Голосование в родильных домах началось с 7 утра.

Следует отметить, в день выборов наиболее распространенными именами для новорожденных стали Сайлау, Сайлаугуль, Нурсултан и Касым-Жомарт. Таким образом, туркестанцы решили связать радость рождения детей с избранием депутатов в Мажилис и маслихаты.

Выборы прошли во всех роддомах Туркестанской области, участие приняли более 300 беременных и рожениц, которые подобным образом выразили свою гражданскую ответственность.

В целом, по Туркестанской области в год рождается около 100 тысяч детей. Это самый большой показатель по республике. В самом регионе за сутки рождается около 50-60 малышей.

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Туркестанская область   Акимат   Здравоохранение   Демография   Выборы   Общество   Выборы-2021  
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