В Туркестанской области реализуется ряд антикризисных мер

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены скорректированный прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2024 годы и республиканского бюджета на 2020 год, а также дополнительный пакет антикризисных мер в рамках реализации поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева от 31 марта. О ситуации в Туркестанской области и мерах по поддержке занятости доложил аким области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

По словам акима области, с учетом кризисной ситуации, которая затрагивает значительную часть населения, работающего в сфере малого и среднего бизнеса, в регионе своевременно принимаются необходимые меры.

Следует отметить, численность населения Туркестанской области составляет 2016,1 тыс. человек, из них экономически активного населения - 832 тыс. человек (41,2%). В целом, работают 779,8 тыс. человек. Согласно поручению Главы государства в регионе проводится работа по социальной поддержке граждан.

«В первую очередь, с учетом сложившейся ситуации на внешнем рынке, приняты меры по обеспечению занятости населения. В рамках государственной программы «Еңбек» трудоустроено более 70 тыс. жителей области. Кроме того, в качестве антикризисных мер из республиканского бюджета в область выделят дополнительные средства, что позволит дополнительно создать 25 тыс. рабочих мест. В результате, около 100 тыс. безработных граждан смогут быть трудоустроены», - сказал Умирзак Шукеев.

Вместе с тем по программе «Дорожная карта занятости» в регионе планируется реализовать 497 инфраструктурных проектов. В результате прогнозируется создание более 22 тыс. рабочих мест, трудоустройство не менее 50% безработного населения области. Более того, в целях поддержки безработных граждан в условиях чрезвычайного положения начата работа по проведению социальных выплат в размере минимальной заработной платы (42 500 тенге).

На сегодняшний день в области основное внимание уделяется полному выполнению социальных обязательств. Проанализированы все уязвимые группы в регионе, на особый контроль взяты семьи с низким доходом, инвалиды и пенсионеры.

Отметим, в качестве одной из мер поддержки получателей адресной социальной помощи - охват продуктово-бытовыми комплектами детей в возрасте от 6 до 18 лет. Наряду с этим напомним, по инициативе Елбасы был создан Фонд «Біргеміз» в целях поддержки инвалидов, пенсионеров, детей-сирот, пожилых людей, получающих минимальную пенсию. Работы в этом направлении осуществляются партией «Nur Otan». Помимо этого, более 70 тыс. человек заняты на весенних полевых работах в регионе на регулярной и сезонной основе.

Напомним, 31 марта Глава государства выступил с заявлением по вопросам, связанным с ЧП в стране и антикризисными мерами в экономике и социальной сфере.