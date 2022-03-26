Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В Туркестанской области разработан план развития бариатрической хирургии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Марта 2022, 21:06
В Туркестанской области разработан план развития бариатрической хирургии

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – При поддержке управления общественного здоровья Туркестанской области профессор медицинского университета Астана, председатель общества бариатрических хирургов РК Орал Оспанов провел мастер-класс в центральной городской больнице Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Операции были проведены пациентам в возрасте от 35 до 55 лет. Операции выполняются пациентам, страдающим от ожирения, с целью улучшения здоровья, лечения и профилактики сопутствующих ожирению заболеваний и улучшения качества жизни пациентов.

Во время операции желудок делят на малую и большую части. Желудочный мешок может принимать очень небольшое количество пищи, таким образом, происходит быстрое насыщение. Параллельно с этим происходит обход тонкой кишки, так что пищеварительные соки из желчного пузыря и поджелудочной железы встречаются с пищей намного позже.

photo

В результате нормализуется вес больных, стабилизируются обменные процессы.

Среди первых пациентов были и жители других регионов.

После операции больные проходят лечение в стационаре в течение четырех-пяти дней. Первые результаты, то есть снижение веса, нормализация обмена веществ, ощутимы в течение месяца после операции.


Туркестанская область   Здравоохранение   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали