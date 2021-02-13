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    20:18, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области прошли учения по предупреждению чрезвычайных ситуаций

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области к борьбе с возможными в весеннее время чрезвычайными ситуациями готовы 83 единицы техники, 466 единиц личного состава. Техника была продемонстрирована руководству региона на учебно-тренировочном мероприятии в Отырарском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    В ходе мероприятия специалисты доложили о текущем состоянии техники 7 районов, их технической способности, наглядно отработали эвакуацию населения и животных.

    Кроме того, проведена подготовительная работа по предупреждению риска паводков, доложена полная готовность ветеринарных организаций к чрезвычайным ситуациям.

    На территории населенных пунктов, расположенных вдоль реки Сырдарья, имеется 32 014 голов крупного рогатого скота, 196 349 голов мелкого рогатого скота, 2 134 голов верблюдов и 10 392 лошадей. В случае чрезвычайной ситуации весь домашний скот перегонят на песочные пастбища на 113,5 га, которые подготовлены во всех селах.

    Отметим, что такая комплексная учебно-тренировочная работа проводится в регионе впервые. На Антикризистской карте, разработанной совместно с ситуационным центром при акимате области и ДЧС, описано более 200 возможных чрезвычайных ситуаций.

    В оперативном штабе с участием главы региона Умирзака Шукеева отработали подготовку к чрезвычайной ситуации. Аким области отметил, что антикризистская карта имеет большое значение для всего региона.

    «Мы накопили большой опыт работы во время паводков техногенного храрактера в Арысском, Мактааральском районах и природного паводка в Толебийском районе. Для предупреждения чрезвычайной ситуации сейчас создается Штаб. Все отраслевые службы, входящие в состав штаба, должны работать в соответствии с правилами «Золотого часа». В рамках антикризисной карты утвержден алгоритм борьбы с чрезвычайной ситуацией. Все акимы районов и городов должны внимательно ознакомиться с алгоритмом и работать в соответствии с инструкциями«, - сказал глава региона.

    Теперь подобные учения будут проходить ежемесячно.



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    МЧС Туркестанская область Происшествия, ЧС Видео
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