В Туркестанской области прошли совещания по предупреждению коррупции

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В нескольких районах Туркестанской области прошли совещания по предупреждению коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В совещании в Сайрамском районе приняли участие заместитель акима области Сакен Калкаманов, начальник департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области Болат Исаков, аким района и руководители компетентных учреждений.

Речь шла о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственной службе», проводимой работе по предупреждению коррупции и наиболее актуальные темы в сфере государственных закупок.

«Президент Н. А. Назарбаев сказал: «Коррупция - это глобальная проблема, от которой не защищено ни одно государство мира, ни одна политическая система и порядок». За последние годы коррупционные наказания ужесточились от административного уровня до тяжкой формы преступности. Законодательство значительно ужесточилось», - подчеркнул аким Сайрамского района Уласбек Садыбеков.

В прошлом году в регионе впервые прошел международный Туркестанский антикоррупционный форум. Специально приехавшие на встречу представители уполномоченных органов США, Турции, Азербайджана, Татарстана и Туркменистана, международные эксперты и члены неправительственных организаций поделились передовым опытом в своих странах и представили новые проекты. Значимое мероприятие с активным участием иностранных экспертов будет проходить регулярно. Работа проектного офиса «Площадь лояльности» также успешно реализуется в регионе.

«Вопрос комплексной борьбы с коррупцией не был в повестке дня. Нарушения в этой категории происходят и в нашем регионе. Другими словами, проводимая при акиматах комиссиями работа по борьбе с коррупцией, оставляет желать лучшего. В связи с этим, поручаем проводить качественную внутреннюю аналитическую работу, регулярные общественные консультации и держать жалобы на строгом контроле», - сказал заместитель акима области Сакен Калкаманов.

На встрече был обсужден ряд проблемных вопросов. В регионе будут продолжены пилотные инициативы и успешные проекты, реализуемые для дальнейшего совершенствования государственной антикоррупционной политики.