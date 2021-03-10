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    14:28, 10 Март 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области прошел региональный чемпионат РК по боксу

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области завершился региональный чемпионат РК по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения, который впервые прошел в Шардаринском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    В упорной и увлекательной борьбе победу в весовой категории до 42 кг одержал уроженец Шардары Ералы Нуртас. В весовой категории до 44 кг серебро завоевал Оралбай Елнур, а в весовой категории до 46 кг бронзовая медаль досталась Бахраму Бекжан.

    В общекомандном зачете команда Туркестанской области заняла I место, на ІІ месте команда Жамбылской области, а на ІІІ месте команда города Шымкент.

    В настоящее время спортсмены области усиленно готовятся к чемпионату страны, который пройдет в апреле в Атырау.



    Теги:
    Спорт Туркестанская область Акимат
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