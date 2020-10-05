Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

В Туркестанской области проголосовало около 73 тысяч членов партии «Nur Otan»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Октября 2020, 19:35
В Туркестанской области проголосовало около 73 тысяч членов партии «Nur Otan»

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области завершился этап голосования праймериз. Жители региона проявили большой интерес к внутрипартийному отбору партии «Nur Otan». Из 78262 членов партии свой выбор сделали около 73 тысяч (93,2 %), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

62990 партийцев проголосовали в онлайн режиме, а около 10 тысяч – с помощью бумажных бюллетеней. Для участия в праймериз было зарегистрировано 1144 кандидата, до решающего этапа дошли 1076. В третий день голосования, то есть 3 октября, в области открылось 209 мест для голосования. В 170 из них голосование прошло онлайн, в 39 – с помощью бумажных бюллетеней. На всех пунктах были строго соблюдены карантинные требования, большое внимание уделялось безопасности здоровья избирателей.

photo

photo

photo

photo


За кандидатов проголосовали аким области У. Шукеев, акимы всех городов и районов. Каждый голос сразу же отражался в информационной системе «Праймериз».

photo


По словам первого заместителя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсена Тажибаева, праймериз – это возможность привлечь в партию новых лидеров, открыть новые имена.

«Во всех 16 городах и районах Туркестанской области хорошо поработали филиалы партии, организационные комитеты. Большую работу проделал и областной филиал. Были созданы все необходимые условия для проведения публичных дебатов, проведения агитационной кампании. Много новых имен. Считаю, что праймериз будет способствовать дальнейшей демократизации общества, развитию гражданского общества, решению актуальных проблем», – сказал он.

Окончательные итоги праймериз станут известны в ближайшее время. Сейчас на республиканском уровне идет подсчет голосов.

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Туркестанская область   Нур Отан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов