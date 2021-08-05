В Туркестанской области продолжаются работы по газификации отдаленных сел

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения природным газом жителей Казыгуртского района Туркестанской области в 2013 году введена в эксплуатацию автоматизированная газораспределительная станция «Какпак» (АГРС).

Однако до сегодняшнего дня АГРС не запускалась по разным причинам. Акимат Туркестанской области совместно с акиматом Казыгуртского района и АО «ИнтергазЦентральнаяАзия» запустил АГРС «Какпак» МГБ «Шымкент», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

К природному газу подключены 5 населенных пунктов Казыгуртского района (Кызылсенгир - 267 домов, Тугыртас - 32 домов, Какпак - 868 домов, Зангар - 166 домов, Сырлысай-98 домов), 1 населенный пункт Сарыагашского района (Багыс-292 домов). Всего появилась возможность охватить 1723 жилых дома.

Тысячи семей получили возможность подключиться к газу. То есть пользоваться им будут более двадцати тысяч человек.

На сегодняшний день акиматом Туркестанской области совместно с акиматом Казыгуртского района и АО «ИнтергазЦентральнаяАзия» введена в эксплуатацию АГРС «Таскескен» МГБ «Шымкент», 2 населенных пункта Таскескен, Тегисшил подключены к природному газу. Поэтапно к природному газу будут подключены 11 населенных пунктов Сарыагашского района (Алгабас, Дарбаза, Мадениет, Мадениет-2, Шымырбай, Куркелес, Жанаталап, Жылысу, Акуй, Дастан,Таскескен-2), 6 населенных пунктов Келесского района (Енбекши-1, Енбекши-2, Дмитров, Амангельды, Жолбасшы, Керегетас).

По области, планируется строительство 89 объектов на сумму 14,2 млрд.тенге. Из них в 2021 году планируется завершить 24 объекта. Акиматом области утвержден «План мероприятий по газификации Туркестанской области». Согласно плану до 2026 года планируется стопроцентно обеспечить газом все населенные пункты области.