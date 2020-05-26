В Туркестанской области продлили карантин до 8 июня

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области продлили карантин до 8 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении главного государственного санитарного врача Туркестанской области Нурбека Нышанова отмечено:

1. Продлить карантин и ограничительные мероприятия на территории Туркестанской области с 07:00 часов 25 мая 2020 года до 00:00 часов 8 июня 2020 года

1) запрещается выезд (въезд) граждан в Туркестанскую область, за исключением автомобилей, обеспечивающих жизнедеятельность населения согласно приложению №1,2;

2) запрещается населению области движение между городами и районами, за исключением автомобилей, обеспечивающих жизнедеятельность населения (грузовые и легковые автомобили, перевозящие продукты питания, лекарственные средства, а также специализированный и служебный транспорт).

3) допускается выход населения из мест проживания с обязательным ношением маски при совместных прогулках 2-х и более человек и соблюдением социальной дистанции (не менее 2-х метров);

4) запрещается проведение семейных мероприятий по месту жительства;

5) запретить визиты знакомых, соседей, родственников и коллег;

6) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопление более 20 человек (членов семьи) с сохранением дистанции не менее 2-х метров;

2. Акимам городов и районов, Национальной палате предпринимателей «Атамекен», руководителям государственных органов, департаменту полиции Туркестанской области и субъектам предпринимательства:

1) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий.

2) приостановление деятельности детских игровых площадок при торгово-развлекательных центрах, объектов общественного питания (столовые, кафе, бары, рестораны, тойханы), за исключением объектов дополнительного внешкольного образования (развивающие, образовательные центры, кружки, факультативы и т. д.) с выпуском и доставкой пищи; клубов, спортивных комплексов (кружков, секций), за исключением ведения физического и учебно-тренировочного процесса до 15 человек, бань (кроме кабинок), сауны, скотных рынков;

3) запретить деятельность религиозных объектов;

4) функционирование медицинских центров, стоматологических клиник (кабинетов) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима в соответствии с алгоритмом работы (по подписке);

5) функционирование продовольственных и непродовольственных рынков с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением режима работы с 10:00 до 17:00 часов;

6) работа непродовольственных магазинов площадью до 500 квадратных метров с временным ограничением режима работы с 09:00 до 20:00 часов, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

7) работа строительных магазинов, дачного инвентаря, оптики (магазинов), цветочных магазинов, зоомагазинов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

8) работа станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных, магазинов автозапчастей, автосалонов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима с 9:00 до 18:00 часов (по предварительной записи));

9) работа салонов красоты с обеспечением приема посетителей в медицинской маске и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима (по предварительной записи);

10) работа бизнес-центров (страховые компании, службы адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинговые, агентства по недвижимости, ломбардов и т. д.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

11) объекты по обслуживанию населения, оказывающие типографические услуги, ателье швейные, обувные мастерские, химчистки, прачечные, работы объектов по ремонту сотовых телефонов, исключающие накопление и длительное и тесное взаимодействие с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

12) работа объектов туризма и организаций (гостиницы, дома отдыха, туристические базы и т. д.) в сфере оказания услуг по проживанию населения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

13) соблюдение алгоритма работы организаций и работников, привлеченных к весенне-полевым работам:

14) соблюдение карантинного и санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для престарелых и лиц с ограниченными возможностями, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей-инвалидов, интернатных организациях интернатного типа;

15) обеспечение работы кабинетов коррекции здоровья детей (по предварительной записи) с проведением контроля за состоянием здоровья работников и детей (термометрия), отстранением работников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

16) обеспечение деятельности Центров обслуживания населения с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

17) работа банков второго уровня с соблюдением социального расстояния и усиленного санитарно-дезинфекционного режима банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов;

18) с увеличением интервала движения и уменьшением подвижного состава в линии до 50%, усилением режима дезинфекции в соответствии с алгоритмом работы с ограничением движения общественного городского транспорта с 07:00 до 21:00 часов.

19) объекты общественного питания: рестораны, бары, кафе, столовые с ограничением работы в режиме на вынос и доставку заказов без посещения гражданами помещений таких предприятий с 08:00 часов до 22:00 часов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требовании при доставке, а также с соблюдением следующих требований на местах подготовки готовой продукции.

3. Акимам городов и районов, Национальной палате предпринимателей «Атамекен», департаменту полиции Туркестанской области, территориальным управлениям по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг:

1) проведение мониторинга за соблюдением санитарно-эпидемиологических, санитарно-дезинфекционных требований к возобновляемым объектам;

2) обеспечение привлечения к административной ответственности лиц, не соблюдающих карантинный режим и ограничительные меры;

4. Акимам городов и районов, руководителю управления общественного здоровья Туркестанской области:

1) госпитализацию в инфекционный стационар больных COVID-19 на срок до 3 дней для обследования в соответствии с клиническим протоколом. При бессимптомном переносе вируса (положительный результат РНК SARSCoV-2 ПТР, отсутствие жалоб, клинических симптомов и патологических изменений при инструментальной визуализации легких) пациент выносится по решению лечащего врача и по согласованию с эпидемиологом территориальных управлений Департамента контроля за качеством и безопасностью товаров и услуг Туркестанской области;

2) лица, прибывшие через пункты пропуска на автомобильных дорогах через государственную границу Республики Казахстан из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 и домашней изоляции (домашний карантин) в течение 12 суток.

3) демобилизованные из объектов ТОО «Тенгизшевройл», работающие вахтовым методом, подлежат изоляции в карантинном стационаре до 2 суток по месту прибытия для проведения лабораторного обследования на COVID-19, положительно реагирующие лица переводятся в инфекционный стационар для лечения, отрицательно реагирующие на COVID-19 изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. При отсутствии условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в помещениях, определенных местными исполнительными органами.

5. Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории вправе принять решение об ужесточении карантинных мер в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе.

6. Объекты, возобновившие работу на территории области, обязаны выполнять требования, изложенные в приложениях к Постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2020 года №37.

7. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

8. Настоящее постановление довести до всех заинтересованных ведомств, информировать население через СМИ и социальные сети.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.