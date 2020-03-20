В Туркестанской области приостановили работу детсадов
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На основании постановления акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, принятого по итогам заседания региональной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, с 20 марта все детские сады временно прекращают свою работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.
Напомним, до этого все дошкольные учреждения в регионе работали в штатном режиме. При этом для детей было введено свободное посещение. После объявления режима чрезвычайного положения в стране число детей в детских садах сократилось вдвое.
В рамках реализации комплекса мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и защиты населения, с 20 марта более 150 тыс. детей по области временно не смогут посещать детские сады. Места за детьми будут сохранены. Кроме того, в связи с приостановкой работы детских садов их сотрудники будут отправлены в оплачиваемый отпуск.
Следует отметить, в настоящее время в области насчитывается 1 447 дошкольных учреждений, из них 998 частные.
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