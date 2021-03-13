В Туркестанской области приостановили 41 незаконный игорный бизнес

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в 2020 году выявлена и прекращена деятельность 41-го игорного бизнеса, в том числе 14 объектов в городе Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В текущем году по области прекращена деятельность 14 нелегального игорного бизнеса. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований по Туркестанской области Нуржан Нургабылов.

По его словам, задача департамента экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу по Туркестанской области - защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства, предупреждение, выявление, расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных к компетенции органа.

«Всего по Туркестанской области за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 127 уголовных дел, из них 99 окончены производством, 82 направлены в суд. Количество прекращенных уголовных дел по нереабилитирующим основаниям - 17, за 12 месяцев 2020 года Департаментом возвращено государству в общей сложности 525 млн тенге из суммы причиненного ущерба по уголовным делам, завершенным производством», - сказал Нуржан Талгатулы.



