В Туркестанской области полицейский задержал подозреваемого в ограблении соседей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Примерно в 20:30 ч. вечера в дежурную часть Жетысайского РОП обратился подполковник полиции Ерик Усербаев и попросил отправить следственно-оперативную группу на улицу С. Ерубаева г. Жетысай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что страж порядка «с поличным» задержал подозреваемого в ограблении.

Как выяснилось, с целью легкой наживы мужчина проник в дом соседей и пытался похитил телевизор марки Samsung стоимостью 400 000 тенге. Когда воришку заметила хозяйка дома, грабитель напал на женщину, нанес несколько ударов и потребовал отдать золото и деньги. В этот момент потерпевшая вспомнила о своем соседе-полицейском и стала звать его на помощь. Услышав свое имя, полицейский Е. Усербаев сразу же прибежал к дому соседей, но подозреваемый попытался скрыться.

С целью задержания стражи порядка кинулся в погоню за преступником, перепрыгивая через ограждения. В результате преследования полицейскому удалось догнать подозреваемого и с помощью приемов борьбы задержать грабителя. Следствием также установлено, что до совершения грабежа подозреваемый незаконно вскрыл автомашину другого жителя района и похитил ценные вещи.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 191 «грабеж» и 188 «кража». Подозреваемый находится под стражей. Им оказался житель Шардаринского района, ранее неоднократно судимый, который приехал в район на заработки. Однако, мужчина не стал на путь исправления и повторно совершил преступления.

Во избежание краж чужого имущества, полицейские Туркестанской области призывают жителей принять меры к сохранности своего имущества. По возможности стоит установить на окнах жилищ железные решетки, укрепить двери надежными замками и оснастить дома охранной сигнализацией. Если же вы стали жертвой или очевидцем краж чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.