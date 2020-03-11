В Туркестанской области полицейские задержали трёх братьев, подозреваемых в краже

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В управление полиции Сайрамского района с заявлением обратилась местная жительница о том, что в ее дом незаконно проникли неизвестные лица и похитили строительные инструменты. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше 300 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

Благодаря успешно проведенным мероприятиям сотрудники Сайрамского районного управления полиции оперативно раскрыли кражу чужого имущества. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали трёх молодых людей, братьев, местных жителей.

Следствием установлено, что воришки ночью проникли в дом потерпевшей и похитили движок, ручную тачку и другие строительные материалы.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской. Вещественные доказательства изъяты. Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены в суд.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не оставлять свое имущество без присмотра. По возможности следует установить на окнах домов железные решетки, укрепить входные двери надёжными замками, а также установить охранную сигнализацию и домофоны. Не стоит оставлять открытыми окна и двери, даже покидая свой дом ненадолго. В случае кражи чужого имущества стоит незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102.