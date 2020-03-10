В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемых в сбыте и хранении наркотиков

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Тулькубасского РОП поступило сообщение о том, что некий местный житель занимается сбытом марихуаны. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Тулькубасского РОП установили и задержали подозреваемого, местного жителя. В качестве вещественных доказательств изъят свёрток с наркотическим веществом растительного происхождения. Согласно судебно-криминалистической экспертизе, общий вес «высушенной марихуаны» составил около 20 гр.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Полицейскими выясняются причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, 6 марта текущего года, сотрудники криминальной полиции УП г. Туркестан на трассе Арысь-Туркестан остановили автомашину марки «ВАЗ» под управлением жителя Отырарского района. При обыске в салоне автомашины оперативники обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотиками. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество оказалось «высушенной марихуаной» общим весом около 60 гр. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемого доставили в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области напоминают об уголовной ответственности, предусмотренной за хранение и сбыт наркотических средств. Стражи порядка рекомендуют гражданам отказаться от вредных привычек, а лучше заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.