В Туркестанской области полицейские задержали мошенника, обманувшего кентауцев на 3 миллиона тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В отдел полиции г. Кентау с заявлением обратился местный житель о том, что малознакомый мужчина выманил у него деньги, обещая помочь оформить документ на его дом, расположенный в одном из прилегающих к г. Кентау поселков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Войдя в доверие, мошенник взял у него 200 тысяч тенге, однако ни документов, ни возврата денег потерпевший не дождался. После чего житель г. Кентау обратился за помощью в городскую полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ОП г. Кентау задержали подозреваемого, местного жителя, и доставили в отдел полиции. Как выяснилось в ходе следствия, подозреваемый оказался причастен к еще 18 фактам аналогичного мошенничества. С каждого потерпевшего аферист выманивал от 50 до 500 тысяч тенге. Общая сумма материального ущерба, нанесенная местным жителям, составила около 3 миллионов тенге.

Кроме того, при обыске в доме подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли ив качестве вещественных доказательств документы на землю. Согласно заключению экспертизы, они оказались поддельными. На сегодня собранные материалы по статье 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград» следователи направили а Кентауский городской суд для принятия законного решения. Подозреваемый находится под подпиской.

Во избежание подобных преступлений, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять свое имущество и деньги малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги. В любом случае не стоит проявлять излишнюю беспечность к незнакомым лицам, не удостоверившись в законности сделок. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.