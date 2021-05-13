В Туркестанской области полицейские задержали мошенника, обещавшего трудоустройство за полмиллиона

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестный мужчина обманом выманил у него деньги, обещая трудоустроить в силовые структуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Мошенник, представился сотрудником акимата и, под предлогом оказания помощи в трудоустройстве, забрал у потерпевшего полмиллиона тенге. Однако, не дождавшись ни обещанного, ни возврата денег, сельчанин понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Тулькубасского РОП установили и задержали подозреваемого по месту жительства. Также выяснилось, что мошенник ни в каком из акиматов не работает.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина находится под подпиской. Следствием выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Во избежание подобных ситуаций, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги. Также стражи порядка советуют решать возникшие вопросы в законном русле, не прибегая к помощи неизвестных лиц, чтобы не попасться на уловки аферистов. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

Пресс--служба ДП ТО.