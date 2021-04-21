В Туркестанской области полицейские задержали браконьеров с незаконно добытой рыбой

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 8 апреля по 31 мая 2021 года на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест». Его основной целью является пресечение фактов незаконной добычи, перевозки и реализации рыбы во время нереста, а также профилактика других нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

В рамках ОПМ сотрудниками природоохранной полиции в составе мобильных групп осуществляются рейды на предмет выявления фактов браконьерства.

Всего за время ОПМ «Нерест» стражами порядка зарегистрировано 3 экологических преступления и 111 административных правонарушений, из них 18 фактов с использованием запрещенных рыболовных принадлежностей.

К примеру, 20 апреля во время отработок сотрудник местной полицейской службы Шардаринского РОП старший лейтенант Курмангазы Адбикалыков совместно с природоохранными инспекторами Сырдарийнского бассейна выявили факт браконьерства. Стражи порядка задержали двух местных жителей, промышлявших незаконной добычей рыбы с помощью электроудочки.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». В качестве вещественных доказательств у подозреваемых изъяли рыболовные принадлежности, лодку и около 30 кг выловленной рыбы. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Арысском районе за время ОПМ «Нерест» природоохранные полицейские выявили 6 административных правонарушений. Так, на берегу реки Сырдарья в 55 км от г. Арыси стражи порядка задержали мужчину с «китайскими сетями». В полицию поступило сообщение о том, что на реке неизвестные лица занимаются незаконной ловлей рыбы. На место сразу же выехал участковый инспектор Галымжан Бижанов, который установил двух браконьеров, находившихся в лодке, и доставил в РОП. Один из них оказался жителем города Шымкент.

В отношении нарушителей составили административный протокол по статье 383 КоАП РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных», а собранные материалы направили в суд для принятия законного решения.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают граждан соблюдать природоохранное законодательство, в том числе во время нереста рыбы. Если же вы стали очевидцем браконьерства или иных нарушений закона, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.