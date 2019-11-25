В Туркестанской области полицейские вернули домой пропавшего подростка

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что пропал его сын, 2005 года рождения, который вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Факт зарегистрировали в отделе полиции и сразу же приступили к поискам пропавшего подростка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Районные полицейские осуществили комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, опросили возможных очевидцев. Инспекторы ювенальной полиции Толебийского РОП направили приметы мальчика во все подразделения полиции и провели другие необходимые мероприятия.

Спустя три дня полицейские обнаружили пропавшего школьника в городе Ленгер в 25 км от дома. Выяснилось, что 14-летний школьник вышел из дома, чтобы найти работу. В городе мальчик познакомился с молодым человеком, объяснил, что хочет найти работу и попросился пожить в его доме, где и жил эти дни.

Родители мальчика выразили искреннюю благодарность полицейским Толебийского РОП, которые, проявив оперативность и профессионализм, нашли пропавшего подростка и вернули его домой живым и здоровым.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам внимательно относится к своим детям и не оставлять их без присмотра. В случае, если ваш ребенок ушел из дома или пропал, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.







