+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -2 °С
USD 385.01 EUR 425.78
RUB 6.05 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Туркестанской области полицейские вернули домой пропавшего подростка

25 Ноября 2019 15:15
Поделиться:
В Туркестанской области полицейские вернули домой пропавшего подростка

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что пропал его сын, 2005 года рождения, который вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Факт зарегистрировали в отделе полиции и сразу же приступили к поискам пропавшего подростка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Новости по теме

Полиция Кызылорды нашла двух пропавших детей в торгово-развлекательном центре
Найдено тело пропавшего мальчика в ЗКО Двое детей играли возле дома и пропали в ЗКО 13-летний подросток пропал в Туркестанской области

Районные полицейские осуществили комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории, опросили возможных очевидцев. Инспекторы ювенальной полиции Толебийского РОП направили приметы мальчика во все подразделения полиции и провели другие необходимые мероприятия.

Спустя три дня полицейские обнаружили пропавшего школьника в городе Ленгер в 25 км от дома. Выяснилось, что 14-летний школьник вышел из дома, чтобы найти работу. В городе мальчик познакомился с молодым человеком, объяснил, что хочет найти работу и попросился пожить в его доме, где и жил эти дни.

Родители мальчика выразили искреннюю благодарность полицейским Толебийского РОП, которые, проявив оперативность и профессионализм, нашли пропавшего подростка и вернули его домой живым и здоровым.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам внимательно относится к своим детям и не оставлять их без присмотра. В случае, если ваш ребенок ушел из дома или пропал, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив