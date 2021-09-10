В Туркестанской области подвели итоги конкурса «Мерейлі отбасы – 2021»

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Национальный конкурс «Мерейлі отбасы – 2021», который традиционно проходит с 2013 года по Указу Главы государства, в этом году был организован в 7-й раз. Сегодня в Туркестане состоялась церемония награждения победителей областного этапа конкурса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В торжественном мероприятии, посвященном итогам конкурса, направленного на повышение статуса семьи в обществе, приняли участие заместитель акима области Сакен Калкаманов, председатель Общественного совета Туркестанской области, президент Ассоциации юридических лиц «Гражданский Альянс» Туркестанской области Шарипбек Жамалбек, и. о. руководителя областного управления общественного развития Даурен Сариев и победители конкурса.

Заместитель акима области Сакен Калкаманов отметил, что данный конкурс олицетворяет счастье и гармонию в семье, национальное воспитание и имеет особое значение. «Если в каждой казахстанской семье будут ценить уважение друг к другу, чувство чести и достоинства, процветать будет и наша страна. От всей души поздравляю обладателей наград и благодарю все семьи, которые приняли участие в данном конкурсе» , - сказал он..

Решением специально созданной комиссии, 1 место присуждено семье Жамаловых из села Шарбулак Казыгуртского района Туркестанской области. 2 место в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы – 2021» заняла семья Усербаевых из города Туркестан. Победителям конкурса были вручены специальные дипломы и денежные призы.

Для участия в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы – 2021» в этом году по области подали заявки 184 семьи, 30 семей стали победителями первого этапа конкурса, организованного во всех районах и городах области.