ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки арестован ее отчим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие случилось в Толебийском районе. Судя по сообщениям в социальных сетях, отчим насиловал падчерицу в течение трех лет.

При этом, мужчина даже угрожал падчерице, что сделает видеозапись и распространит в интернете.

Пресс-служба департамента полиции Туркестанской области по этому поводу сообщила, что в качестве подозреваемого установлен и задержан житель Толебийского района.

«Полиция ведет досудебное расследование по статье 120 УК РК. В качестве подозреваемого арестован житель Толебийского района. Назначены соответствующие экспертизы. Ход досудебного расследования находится под контролем руководства департамента полиции Туркестанской области», – говорится в официальном сообщении.