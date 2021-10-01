В Туркестанской области отметили День учителя

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В преддверии профессионального праздника учителей во Дворце школьников Туркестана состоялось торжественное собрание. Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов поздравил учителей с праздником и поделился с ними запланированными мероприятиями в сфере образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

«Педагог - святая личность и особенная профессия. Ведь всех: и великих ученых, поэтов, космонавтов, акимов, министров первым азам обучили именно учителя. Ежегодно увеличивается объем поддержки педагогов со стороны государства. Перед учителями стоят большие задачи. Освоение новой образовательной программы, повышение качества образования с использованием передового современного опыта, вывод учащихся на международный уровень, формирование казахстанского человека с точки зрения креативного мышления. В этой связи, перед педагогами стоит главная задача - постоянное повышение квалификации», - сказал заместитель акима области.

Необходимо также создать на местах советы учителей-ветеранов, авторские школы новой модели, отвечающие современным требованиям. Кроме того, в рамках программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойная жизнь каждому гражданину!» к 2025 году в целях решения проблем аварийных и трехсменных школ в области планируется поэтапное строительство 130 школ. Это самый большой показатель в стране.

В Туркестанской области проблема аварийных и трехсменных школ будет полностью решена в 2021-2023 годах. В этом году ведется строительство 78 школ (70 школ из областного бюджета, 8 школ по проекту «Ауыл-ел бесігі»). Кроме того, в городе Туркестан ведется строительство Назарбаев Интеллектуальной школы на 720 мест с общежитием на 120 мест. В области имеется 6 аварийных и 4 трехсменных школ, из них в этом году будут решены вопросы 2 аварийных и 1 трехсменной школы.

В настоящее время запланировано строительство 47 школ. Из них 44 школы - за счет бюджета, 3 – за счет частных инвестиций. 1 сентября из 44 школ сданы в эксплуатацию 15, остальные, как ожидается, будут сданы до конца года. Также в этом году за счет частных инвесторов открыто 13 частных школ (г. Туркестан – 4, Жетысайский район – 1, Мактааральский район – 2, Келесский район – 1, Сауранский район – 1, Сайрамский район – 1, Сарыагашский район – 2, г. Кентау – 1,), которые начали свою работу в 2021-2022 учебном году.

Наряду с этим, в рамках предвыборной программы партии «Nur Otan» планируется модернизация 108 школ, вошедших в проект «Модернизация 5000 школ». Сегодня специально приглашены лучшие учителя области и учителя-ветераны, которым вручены награды и премии акима области.

Одно из больших достижений в сфере образования Туркестанской области - впервые в республике для окончательного искоренения коррупции была автоматизирована на 100% деятельность через порталы jumis.smartnation.kz, для принятия на работу педагогов, работников, руководителей учреждений, и очередь в детский сад, выдача направления через balabaqsha.smartnation.kz, и зачисление в школу, обеспечена прозрачность для населения.

По Туркестанской области в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных школах 11 классов окончили около 28 тысяч учащихся. Около 2 тысяч выпускников стали обладателями знака «Алтын белгі», 1369 выпускников стали обладателями аттестатов с отличием особого образца. В 2020-2021 учебном году ученики региона с победой возвращаются с международных и республиканских образовательных конкурсов. Корпоративный фонд «Академия Елбасы» наградил бронзовой медалью первого потока 81, бронзовой медалью второго потока 188 учащихся.

На торжественном мероприятии в День учителя ветераны и заслуженные работники сферы образования были награждены медалью «Еңбек ардагері», нагрудными знаками «Ы. Алтынсарин» и «Почетный сотрудник сферы образования».

В праздничном мероприятии приняли участие 120 учителей области. Из них 23 учителя - ветераны, 40 педагогов стали обладателями наград. На торжественном собрании заместитель акима области наградил номинацией «Лучший учитель года» 10 педагогов, медалью «Еңбек ардагері» (« Ветеран труда» ) 1 учитель, нагрудным знаком МОН РК «Ы. Алтынсарин» 7 учителей.

В завершение торжественного мероприятия на праздничном концерте в честь педагогов выступил квартет «Жігіттер» с песней «Ұстазым».