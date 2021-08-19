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В Туркестанской области оштрафованы на 224 млн тенге за несоблюдение карантина

19 Августа 2021 18:26
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В Туркестанской области оштрафованы на 224 млн тенге за несоблюдение карантина

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области на сегодняшний день 695 922 человека приняли 1-й компонент вакцины против коронавируса. Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя Управления общественного здоровья Алтын Досанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

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«По области организовано 3600 инфекционных, 300 карантинных и 320 реанимационных коек. В связи с различными сценариями эпидемии есть возможность увеличить количество инфекционных коек до 5 610. Количество государственных лабораторий ПЦР от 3 единиц доведено до 10 единиц. Всего обследовано 950 898 человек. На сегодняшний день остаток от ПЦР теста составляет 68 786. За последние сутки зарегистрировано 106 человек с заболеваемостью КВИ, из них 43 больных бессимптомной формы», – сообщил заместитель главного врача области.

В свою очередь, заместитель главного государственного санитарного врача области Аскар Искаков отметил, что большую часть инфицированных составляют те, кто не вакцинирован и посещает большинство мест без соблюдения карантинных требований.

«Так, с 1 августа при помощи программы «Ashyq» выявлен 171 гражданин, из них 94 человека с «красным» статусом задержаны в общественных местах. В отношении объектов и физических лиц, работавших с нарушением карантинного режима, составлено порядка 4000 административных протоколов и наложено штрафов на сумму 224 млн тенге», - сказал А. Искаков.

С начала пандемии по области количество зарегистрированных случаев «COVID-19» составило 12 004. Из них 10 252 выздоровели, 64 скончались.

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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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