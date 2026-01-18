В Туркестанской области оголенный провод на детской площадке угрожает безопасности детей

На видео житель сообщает, что электрический провод напрямую подключен к игровой площадке и привязан к металлической конструкции. Он отметил, что если неисправность не будет устранена в срочном порядке и в соответствии с требованиями безопасности, это может привести к трагическим последствиям.

В ответ на запрос корреспондента агентства Kazinform по данному вопросу в районном акимате сообщили, что соответствующие меры уже принимаются.

— Администрацией Шолаккорганского сельского округа ситуация взята под контроль. С целью устранения выявленных нарушений подача электроэнергии на детскую игровую площадку временно отключена в соответствии с требованиями безопасности, — говорится в сообщении пресс-службы районного акимата.

Детская игровая площадка была построена в 2024 году за счет спонсорских средств.

— В дальнейшем будут проведены работы по полному устранению недостатков и приведению объекта в соответствие с требованиями безопасности, — сообщили представители акимата.

Напомним, что 9 января в селе Созак был выявлен опасный инцидент: электрические провода, подключенные к уличному фонарю, соприкоснулись друг с другом, в результате чего возник открытый ток. Корова, проходившая мимо, коснулась проводов и погибла от удара током.

Ранее сообщалось, что в городе Уральск ребенок погиб от удара электрическим током.