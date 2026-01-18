РУ
    18:41, 17 Январь 2026 | GMT +5

    В Туркестанской области оголенный провод на детской площадке угрожает безопасности детей

    В селе Абай Созакского района местный житель забил тревогу, заявив, что оголенный электрический провод, протянутый к детской игровой площадке, представляет угрозу жизни и безопасности детей, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В Туркестанской области оголенный провод на детской площадке угрожает безопасности детей
    Кадр из видео

    На видео житель сообщает, что электрический провод напрямую подключен к игровой площадке и привязан к металлической конструкции. Он отметил, что если неисправность не будет устранена в срочном порядке и в соответствии с требованиями безопасности, это может привести к трагическим последствиям.

    В ответ на запрос корреспондента агентства Kazinform по данному вопросу в районном акимате сообщили, что соответствующие меры уже принимаются.

    — Администрацией Шолаккорганского сельского округа ситуация взята под контроль. С целью устранения выявленных нарушений подача электроэнергии на детскую игровую площадку временно отключена в соответствии с требованиями безопасности, — говорится в сообщении пресс-службы районного акимата.

    Детская игровая площадка была построена в 2024 году за счет спонсорских средств.

    — В дальнейшем будут проведены работы по полному устранению недостатков и приведению объекта в соответствие с требованиями безопасности, — сообщили представители акимата.

    Напомним, что 9 января в селе Созак был выявлен опасный инцидент: электрические провода, подключенные к уличному фонарю, соприкоснулись друг с другом, в результате чего возник открытый ток. Корова, проходившая мимо, коснулась проводов и погибла от удара током.

    Ранее сообщалось, что в городе Уральск ребенок погиб от удара электрическим током.

    Теги:
    Электроэнергия Туркестанская область Дети
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
